Владимирские мастера изготавливают необычные сувениры для туристов Каков владимирский регион на...

Владимирские мастера изготавливают необычные сувениры для туристовКаков владимирский регион на вкус и цвет? Отправляясь в путешествие, туристы всегда ищут особый сувенир, который хочется приобрести и оставить на память.Рынок туристических сувениров пополнили работы новых мастеров - призеров 2-го межрегионального конкурса " Туристский сувенир Золотого кольца". О них расскажет Ангелина Свищ.Манго, груша, чернослив, цукаты - таков на вкус символ Владимирского региона, считает Оксана Баранок. Необычный сувенир она придумала специально для конкурса "Туристические сувениры Золотого Кольца". Работа "Гордый лев" выполнена в технике фуд-арт. Это совсем молодое направление, которое только начинает свой путь к сердцам владимирцев.Оксана Баранок, фуд-флорист:- Это направление подразумевает собой такое искусство: крепления маленьких кусочков сухофруктов и в результате которого образуется единый сюжет заранее задуманный.Композиция из овощей, фруктов, шоколада, всего съедобного - это не только красиво, но и очень практично. Оксана говорит, первого льва, например, "пустили" на компот.Оксана Баранок, фуд-флорист:- У него хороший срок ранения. Сухофрукты очень мягкие и имеют разные оттенки благодаря которым их можно сочетать друг с другом.Фуд-арт - своеобразное ответвление популярной во всем мире фуд-флористики. От вкусных фуд-букетов всегда двойная польза - красивые фотографии и радость для гурманов, а еще отличный подарок для тех, кто не любит живые цветы.- Например такой букет из шоколадных роз, эти цветы полностью съедобные. Они определенным образом крепятся на шпажках.В планах у Оксаны теперь собрать "Золотые ворота", чтобы каждый мог не только полюбоваться ими, но и попробовать на вкус.Оксана Баранок, фуд-флорист:- Хочется тоже с сухофруктами выложить данный объект туристический и уже выходить на сувенирные магазины.Конкурс " Туристические сувениры золотого кольца" проводится ежегодного. Его главная задача -, найти то, что туристы точно захотят сохранить на память о путешествии. Из 140-ка в финал прошли всего 62 конкурсанта.В числе тех, что признаны лучшими, немало традиционных гостинцев, которые предлагают города "золотого" маршрута. Но были и уникальные подарки. Среди победителей еще одна владимирская мастерица Вероника Боброва. Сразу две ее работы заняли конкурсный пьедестал.Вероника Боброва, мастерица:- Часы настенные с росписью, с объемной на дереве называется "Владимирская земля". Там изображен один из символов нашего города - Владимирская вишня. Девушка олицетворяет Владимирскую вишню, которая как бы своим защитным флером, покрывалом защищает наш город и укрывает от бед, невзгод и выпускает символ мира - голубя. И брошь с росписью на перламутре храм Покрова на Нерли.Белый лебедь, храмовая жемчужина России.. Церковь Покрова на Нерли - всесезонная точка притяжения туристов. Источник вдохновения для творческих людей. Ему Вероника посвятила целую серию своих украшений.Вероника Боброва, мастерица:- В этом году еще не довелось, не успели пока, а в прошлый год ездили туда с семьей с детьми это, конечно, незабываемый вид очень хочется повторить. Вот снова туда собираемся.Броши, серьги, кулоны - индивидуальные аксессуары из особого натурального материала. От каждого веет особым теплом.- Сначала его обрабатываю, потому что камень гладкий и на него рисунок не ляжет надо обязательно обрабатывать поверхность. Намечаю, потом он ждет пока я до него доберусь.Роспись это своего рода медитация, говорит Вероника. Кропотливая физическая работа, за которой отдыхаешь душой.Вероника Боброва, мастерица:- Летние сюжеты, растительные, цветы, маки в основном и фантазийные какие-то сюжеты тоже интересные. Я иногда делаю то, что мне хочется самой, для души потом где-то выставляю свои работы и люди говорят: "Вау, да. Я вот это хотел".Дорогой подарок для дорогого гостя. Такой "привет" из Владимира точно займет почетное место в коллекции самого искушенного путешественника.Ангелина Свищ Илья Хлудов "Вести-Владимир"