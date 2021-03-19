Днём 18 марта футбольный клуб “Муром” встретился с “Волной” из Нижегородской области. Это первая игра муромлян после сборов в Беларуси. Матч был товарищеским в рамках подготовки к

Днём 18 марта футбольный клуб “Муром” встретился с “Волной” из Нижегородской области. Это первая игра муромлян после сборов в Беларуси. Матч был товарищеским в рамках подготовки к Первенству. Муром счет открыл. Защитник “Волны” срезал мяч в собственные ворота после розыгрыша штрафного удара. Это произошло уже на 4 минуте. Впрочем, “Волне” удалось отыграться еще в первом