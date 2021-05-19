Пока не будет готова трасса М-12 к возведению новой дороги в правительстве РФ не готовы.

Новый директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Ринат Шаниязов рассказал, что Северный объезд Владимира, видимо, начнут строить после ввода в эксплуатацию .«На картах Росавтодора дорога уже обозначена штрихом. Финансирование на реализацию проекта пока заложено. При этом в федерации отмечают, что пока не построят М-12, к следующей автомагистрали не приступят», - добавил руководитель дептранса.По предварительной оценке, затраты на новую дорогу могут составить от 13 до 22 млрд рублей.Известно, что готово ТЗ на проектирование Северного обхода.Напомним, во время своей пресс-конференции Владимир Сипягин рассказал, что Северный объезд Владимира начнут строить в 2023 году. При этом планы по возведению М-12 до 2024 года.Он уточнил, что проектирование обойдётся бюджету в 100 млн рублей.Развязка на М-12 станет началом автомагистрали, а выходить дорога будет на объездную у Суздаля.