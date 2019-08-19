23-летняя невеста рэпера Тимати поделилась с поклонниками фотографией на берегу океана. Анастасия Решетова позировала на мальдивском пляже.

23-летняяневеста рэпера Тимати поделилась с поклонниками фотографией на берегу океана.Анастасия Решетова позировала на мальдивском пляже.Звездная пара отдыхает вместе,наслаждаясь обществом друг друга в последние месяцы перед появлением их общего первенца.С Анастасией Решетовой и Тимати на острова отправились мама артиста СимонаЮнусова и его пятилетняя дочь Алиса.Возлюбленная исполнителя позировалана больших качелях в купальнике и обтягивающей юбке, открывающейобнаженный живот. В кадре модель запечатлена вполоборота с распущеннымидлинными волосами. "Дышим", – подписала снимок Анастасия Решетова.Поклонники пришли в восторг от фотоизбранницы Тимати. "Вам очень подходит беременность", "Прекраснаяфигура. Самая лучшая для женщины", "Красивые", "Смотря на Вас, действительно хочется малыша",– высказались фолловеры.При этом многиестали гадать, когдаименно состоятся роды будущей мамы: "Красивая беременность. 2 –5 сентября срок, когдародите", "По форме живота видно, что будет мальчик". А некоторыеи вовсе предположили, что Анастасия Решетова родит двойню.Знаменитость поспешила ответитьна домыслы пользователей соцсети. "Нет, не 2 и не 5 сентября.Тогда бы я не летела никуда уже. Еще рано для схваток.В Москву вернусь и там уже буду ждать", – сообщилаРанее невеста Тимати поделиласьсовместной фотографией с рэпером. Влюбленные нежно держались за руки и обнимали другдруга. высказала мнение, что такого тихого отдыхау нее теперь долго не будет.