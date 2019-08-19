23-летняя
невеста рэпера Тимати поделилась с поклонниками фотографией на берегу океана.
Анастасия Решетова позировала на мальдивском пляже.
23-летняя
невеста рэпера Тимати поделилась с поклонниками фотографией на берегу океана.
Анастасия Решетова позировала на мальдивском пляже.
Звездная пара отдыхает вместе,
наслаждаясь обществом друг друга в последние месяцы перед появлением их общего первенца.
С Анастасией Решетовой и Тимати на острова отправились мама артиста Симона
Юнусова и его пятилетняя дочь Алиса.
Возлюбленная исполнителя позировала
на больших качелях в купальнике и обтягивающей юбке, открывающей
обнаженный живот. В кадре модель запечатлена вполоборота с распущенными
длинными волосами. "Дышим", – подписала снимок Анастасия Решетова.
Поклонники пришли в восторг от фото
избранницы Тимати. "Вам очень подходит беременность", "Прекрасная
фигура. Самая лучшая для женщины", "Красивые", "Смотря на Вас, действительно хочется малыша",
– высказались фолловеры.
При этом многие
стали гадать, когда
именно состоятся роды будущей мамы: "Красивая беременность. 2 –
5 сентября срок, когда
родите", "По форме живота видно, что будет мальчик". А некоторые
и вовсе предположили, что Анастасия Решетова родит двойню.
Знаменитость поспешила ответить
на домыслы пользователей соцсети. "Нет, не 2 и не 5 сентября.
Тогда бы я не летела никуда уже. Еще рано для схваток.
В Москву вернусь и там уже буду ждать", – сообщила
Ранее невеста Тимати поделилась
совместной фотографией с рэпером. Влюбленные нежно держались за руки и обнимали друг
друга. высказала мнение, что такого тихого отдыха
у нее теперь долго не будет.