В связи с обострением пожароопасной ситуации в лесах прокуратурой Владимирской области организованы...

В связи с обострением пожароопасной ситуации в лесах прокуратурой Владимирской области организованы проверки исполнения законодательства в области пожарной безопасности.А также защите прав граждан и окружающей среды уполномоченными органами лесного хозяйства, в чьи обязанности входит, в том числе, охрана лесного фонда от пожаров, органами местного самоуправления, специализированными службами.В рамках надзорных мероприятий прокурорами будет дана оценка причинам возгораний, достаточности мероприятий по профилактике и мониторингу лесных пожаров, достоверности сведений об их площади, обеспеченности пожарных формирований необходимыми техникой и оборудованием, своевременности привлечения сил и средств тушения огня.По итогам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.Вопросы исполнения законов о пожарной безопасности в лесах находятся на контроле прокурора Владимирской области, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Напомним, что из-за аномальной жары в регионе установлен особый противопожарный режим.Он введен в целях предотвращения возникновения и распространения природных пожаров в условиях роста класса пожарной опасности, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области..В рамках действия особого противопожарного режима запрещается использование открытого огня в любых целях: проведение огневых работ, сжигание мусора и порубочных остатков; разведение костров; приготовление пищи на огне. Нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с кодексом об административных правонарушениях грозит штрафом: на физическое лицо – от 10 до 20 тысяч рублей; на должностное – от 30 до 60 тысяч рублей; на юридическое – от 400 до 800 тысяч рублей.А накануне во Владимирскую областьприбыл министр МЧС Александр Куренков. Он облетел на вертолете очаг возгорания в Гусь-Хрустальном районе и провел совещание в режиме видеоконференцсвязи, в нем принял участие глава региона Александр Авдеев.Как сообщают в пресс-службе регионального управления ведомства, на помощь владимирским коллегам пришли сотрудники Ногинского спасательного центра МЧС, 50 человек и 9 единиц техники, и группировка департамента гражданской обороны и пожарной безопасности Москвы - еще 65 человек и 32 машины. На текущий момент в регионе зафиксировано 6 очагов лесных пожаров, все они находятся под контролем, заявляют в МЧС.Александр Куренков, министр МЧС России:- Долго не надо ничего ждать. Сразу обращайтесь - мы будем помогать. Сил и средств достаточно. Мы поддержим быстро. Самое главное - не допустить больших объемов, чтобы это вышло в большие объемы.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.