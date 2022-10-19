Ремонт Павловского моста в Коврове преодолел экватор. В ближайшее время рабочие планируют...

Ремонт Павловского моста в Коврове преодолел экватор. В ближайшее время рабочие планируют приступить к асфальтированию одной из полос. Подробности у Александра Сыпченко.По этому мосту ежедневно проходят и проезжают тысячи жителей Коврова. Для многих это единственный способ добраться до работы. ПутепровОд соединяет северную и южную часть города. За более чем 60 лет службы, объект особой важности был практически разрушен. Долгожданный ремонт в буквальном смысле должен дать ему новую жизньИрина Головина, жительница Коврова:– Мы сколько лет этого ждали, 8-10 лет, когда начнут его ремонтировать. Мы молимся на этот мост, у нас город северная часть и южная часть просто пополам разделены. Обязательно нужен нам этот мост.На половине путепровода уже установили гидроизоляцию и подготовили поверхность к бетонированию. Подрядчику осталось сделать только переходные участки между дорогой и пролетами.Александр Сыпченко, корреспондент:– Уже сейчас видно, что ремонтные работы на объекте преодолели свой экватор. В ближайшее время на этой стороне моста появится новое асфальтовое покрытие, будут оборудованы ограждения и тротуар для пешеходов.После этого работы продолжаться уже на другой стороне моста. Готовая половина будет сразу же доступна для всех видов транспорта, кроме троллейбусов. И это вызывает больше всего нареканий у жителей Коврова.Ирина Романова, жительница Коврова:– Трудности, если только из-за троллейбусов и автобусов, надо переходить с пересадками с этими, люди рабочие, кто с того конца города туда ехать.Леонид Воробьев, житель Коврова:– Отрезана часть, мы сюда ездим, идем, а потом опять куда-то надо ехать, там и банки, и все остальное.Как сообщают в мэрии Коврова, троллейбусные линии пришлось убрать из-за работы грузоподъемного крана. Чиновники заявляют, ремонтные работы идут с опережением графика более чем на месяц. Подрядная организация из Нижнего Новгорода работает без выходных. Никаких нареканий к ним нет.Юрий Горюнов, начальник управления городского хозяйства администрации города Коврова:– Первый этап -это правая половина до 31 декабря текущего года, есть понимание того, что будет ремонт на этой половине закончен раньше и соответственно незамедлительно не откладывая на следующий год начнутся работы которые предусмотрены 2 этапом.Согласно договору, объект должен быть сдан в конце ноября 2023 года. Итоговая смета составит более 315 миллионов рублей.Александр Сыпченко, Андрей Синягин.Вести-Владимир