Страшная трагедия произошла в поселке Анопино Гусь-Хрустального района. Как сообщает прокуратура области, 19 ноября на берегу местного водоема обнаружены тела троих несовершеннолетних

Страшная трагедия произошла в поселке Анопино Гусь-Хрустального района. Как сообщает прокуратура области, 19 ноября на берегу местного водоема обнаружены тела троих несовершеннолетних детей – двоих мальчиков и девочки 8 и 9 лет с признаками утопления. Прокуратура начала проверку. Прокуратурой во взаимодействии с другими правоохранительными органами выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится опрос родственников, педагогов и одноклассников