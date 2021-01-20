Приговор был вынесен на основании вердикта присяжных заседателей.
Приговором Александровского городского суда Алиев признан виновным в убийстве, и ему назначено наказание в виде 9 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Установлено, что в декабре 2018 года, подсудимый в кафе нанес мужчине удар кинжалом в правую руку. Когда потерпевший выбежал из кафе, Алиев его настиг на улице, где также нанес потерпевшему в левую ногу, затем в заднюю поверхность грудной клетки, не менее 2 ударов в левую руку, удар в переднюю поверхность грудной клетки.
Мужчина скончался в автомобиле скорой медицинской помощи от массивной кровопотери.
Вердиктом присяжных заседателей подсудимый признан не заслуживающим снисхождения. Судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда оставила судебный акт без изменения, апелляционные жалобы осужденного и его защитника – без удовлетворения.