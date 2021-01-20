Приговор был вынесен на основании вердикта присяжных заседателей.

Приговором Александровского городского суда Алиев признан виновным в убийстве, и ему назначено наказание в виде 9 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Установлено, что в декабре 2018 года, подсудимый в кафе нанес мужчине удар кинжалом в правую руку. Когда потерпевший выбежал из кафе, Алиев его настиг на улице, где также нанес потерпевшему в левую ногу, затем в заднюю поверхность грудной клетки, не менее 2 ударов в левую руку, удар в переднюю поверхность грудной клетки.Мужчина скончался в автомобиле скорой медицинской помощи от массивной кровопотери.Вердиктом присяжных заседателей подсудимый признан не заслуживающим снисхождения. Судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда оставила судебный акт без изменения, апелляционные жалобы осужденного и его защитника – без удовлетворения.