Современное операционное оборудование, качественная анестезия и сильный состав оперирующих врачей.

Сетимедицинских центров «Палитра» в этом году исполняется 5 лет. За это время более 140 тысяч жителей региона стали пациентами клиники. Спектр медицинских услуг включает и плановую хирургическую помощь. А недавно в клинике «Палитра» открылся круглосуточный хирургический стационар.Современное операционное оборудование, качественная анестезия и сильный состав оперирующих врачей. В клинике «Палитра» хирургическое лечение проводится малоинвазивными методами, пациент находится здесь максимум сутки.Дмитрий Игнатьев, заведующий хирургическим отделением МЦ «Палитра»: «В клинике установлено современное эндоскопическое оборудование, т.е., это видеоэндоскопическая стойка, позволяющая проводить лапараскопические операции, видеоассистирование операций на лор-органах, на пазухах, гинекологические операции».Теперь пациенты после операций могут находиться под наблюдением специалистов в круглосуточном стационаре. Это позволило расширить перечень проводимых операций.Ярослав Демиденко, главный врач МЦ «Палитра»: «Это и гинекологические операции, и урологические операции. Операции, связанные с заболеваниями вен. Это лапараскопические операции, в частности, холецистит — лапараскопически мы удаляем, и ряд других операций».В более сложных случаях пациентов готовы принять партнеры клиники «Палитра» - медицинские центры Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Обнинска. В том числе по программам ОМС.Ярослав Демиденко, главный врач МЦ «Палитра»: “В основном это федеральные центры, имеющие серьезную базу, имеющие подготовленных специалистов, оборудование и технологии. Эти же специалисты решают и консультируют по наиболее сложным случаям жителей Владимира и Владимирской области».Современное хирургическое лечение в комфортных условиях: новые возможности для жителей области открывает клиника «Палитра». Телефон:8 (4922) 77-77-78.Наталья Головешкина, Семен Карпов«Вести-Владимир»