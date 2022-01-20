Наличие лекарств в аптеках области и реализация препаратов в сельских ФАПах. Активисты...

Наличие лекарств в аптеках области и реализация препаратов в сельских ФАПах. Активисты регионального штаба ОНФ за два года пандемии провели 37 проверок на наличие лекарств от коронавируса. Об итогах мониторинга "Вестям" рассказала глава исполкома ОНФ Владимирской области Виктория Дерипаско. Интервью продолжит наш эфир.