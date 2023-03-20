В региональном МЧС России просят жителей Владимирской области отказаться от выхода на лед водоемов. Как рассказывают в пресс-службе ведомства, сейчас риск провалиться слишком велик.

В региональном МЧС России просят жителей Владимирской области отказаться от выхода на лед водоемов. Как рассказывают в пресс-службе ведомства, сейчас риск провалиться слишком велик. Толщина льда составляется от 15 до 40 см при норме безопасности от 10см. Однако уже несколько дней в регионе держится плюсовая температура. В случае, если потепление продолжается больше 3 дней, прочность