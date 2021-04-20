За весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 1063 летальных исхода.

За минувшие сутки во Владимирской области от коронавируса умерло четыре человека. Об этом 20 апреля сообщает федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 1063 летальных исхода.Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых лабораторных исследований.Добавим, что 28 684 пациента с Covid-19 оправились от болезни, за минувшие сутки врачи выписали из владимирских больниц ещё 86 человек.