Согласно подписанному с мэрией Владимира договору компания «Трасса» завершит реконструкцию в августе 2021 года.

Во Владимире на Суздальском и Октябрьском проспектах подрядчик приступил к ремонту проезжей части и тротуаров.На Октябрьском асфальтирование затронет участок от дома №22 до дома №45, а на Суздальском работы пройдут возле дома №13. С тротуаров уже сняли часть старого асфальта.Кроме обновления пешеходных путей и дорожного полотна, будет нанесена горизонтальная разметка и обозначены «зебры».Согласно подписанному с мэрией Владимира договору, компания «Трасса» должна завершить реконструкцию в августе 2021 года.Напомним, что всего во Владимире в 2021 году