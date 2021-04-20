Согласно подписанному с мэрией Владимира договору компания «Трасса» завершит реконструкцию в августе 2021 года.
Во Владимире на Суздальском и Октябрьском проспектах подрядчик приступил к ремонту проезжей части и тротуаров.
На Октябрьском асфальтирование затронет участок от дома №22 до дома №45, а на Суздальском работы пройдут возле дома №13. С тротуаров уже сняли часть старого асфальта.
Кроме обновления пешеходных путей и дорожного полотна, будет нанесена горизонтальная разметка и обозначены «зебры».
Согласно подписанному с мэрией Владимира договору, компания «Трасса» должна завершить реконструкцию в августе 2021 года.
Напомним, что всего во Владимире в 2021 году