Информация о возгорании поступила ночью. Однако было уже поздно - на момент прибытия спасателей наблюдалось открытое горение дома.

Информация о возгорании поступила сегодня ночью. Однако было уже поздно - на момент прибытия спасателей наблюдалось открытое горение дома. Пожарные не дали огню распространиться на соседние дома и ликвидировали пожар на площади 72 кв. м. В МЧС сообщают об одном погибшем - мужчине 1969 года рождения.К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.