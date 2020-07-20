Посетителей просят соблюдать санитарные нормы

Во Владимире в прошедшие выходные заработали ранее закрытые из-за пандемии коронавируса аттракционы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.В парке «Дружба» работают карусели, батуты и тир, билеты на которые можно купить в кассе. Оплатить покупку можно лишь с помощью наличных денег.Также с 18 июля открыто колесо обозрения «Небо33». График работы: ежедневно с 10.30 до 22.30, по четвергам с 13.30 до 22.30.Посетителей парков просят соблюдать установленные Роспотребом санитарные нормы: соблюдать социальную дистанцию, обрабатывать руки антисептиком и т.д.