За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 48 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 48 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 5 человек погибли и 64 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 8 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошли 3 автоаварии. Полицейскими оформлено 344 происшествия с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 78 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Александровский район. По предварительной информации, 13 июля 2020 года в 16.35 на 113 км автодороги Колокша - Кольчугино - Александров - Верхние Дворики водитель буксируемого автомобиля Рено–Логан 1978 г.р. допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем КАМАЗ под управлением водителя 1976 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля Рено от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.Гусь-Хрустальный район. По предварительной информации, 14 июля 2020 года в 17.40 у дома 4А на проспекте 50 лет Советской власти в городе Гусь-Хрустальный водитель автомобиля Лада 1975 г.р. при повороте налево допустила столкновение с движущимся навстречу в прямом направлении автомобилем ВАЗ-21144 под управлением водителя 1987 г.р. После чего автомобиль ВАЗ совершил наезд на стоящий на прилегающей территории автомобиль ВАЗ-21144. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ-21144, направлен на амбулаторное лечение.Гусь-Хрустальный район. По предварительной информации, 15 июля 2020 года в 18.30 на 27 км автодороги Гусь-Хрустальный - Уршельский водитель автомобиля Тойота 1938 г.р. на перекрестке неравнозначных дорог не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил опрокидывание в кювет. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Тойота 1933 г.р. (госпитализирована).Суздальский район. По предварительной информации, 16 июля 2020 года в 16.50 на 7 км автодороги Владимир–Юрьев–Польский водитель автомобиля Киа 1978 г.р. допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующем опрокидыванием. В результате ДТП телесные повреждения получил водитель автомобиля, направлен на амбулаторное лечение.Камешковский район. По предварительной информации, 17 июля 2020 года в 19.45 на 30 км автодороги Хохлово–Камешково–Ручей водитель автомобиля Рено 1992 г.р. при выезде на главную дорогу не предоставила преимущество в движении автомобилю Лада под управлением водителя 1984 г.р. В результате ДТП телесные повреждения получили пассажир автомобиля Рено 1999 г.р. (госпитализирована), пассажир автомобиля Рено 1989 г.р. и пассажир автомобиля Лада 2013 г.р. направлены на амбулаторное лечение.Ковровский район. По предварительной информации, 18 июля 2020 года в 11.30 у дома 10 по улице Пугачева города Коврова водитель автомобиля Рено 1975 г.р. допустил наезд на препятствие (дерево). В результате ДТП водитель автомобиля Рено получил телесные повреждения и был госпитализирован.Муромский район. По предварительной информации, 19 июля 2020 года в 15.30 на 14 км автодороги Муром – М7 «Волга» водитель автомобиля Рено 1946 г.р. допустил опрокидывание в левый по ходу движения транспортного средства кювет. В результате ДТП пострадали пассажир 1945 г.р. (направлен на амбулаторное лечение), пассажир 1981 г.р. (направлен на амбулаторное лечение), пассажир 2006 г.р. (госпитализирована), пассажир 2014 г.р. (направлен на амбулаторное лечение).