Ущерб, нанесенный лесному фонду противоправными действиями фигуранта, превысил 107 000 рублей.

Ущерб, нанесенный лесному фонду противоправными действиями фигуранта, превысил 107 000 рублей.В начале июля в ОМВД России по Судогодскому району обратился представитель местного лесничества, сообщивший, что обнаружил на одном из участков факт незаконной рубки деревьев сосны.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе опросили возможных очевидцев произошедшего. В результате проделанной работы личность подозреваемого была установлена. Им оказался 58-летний местный житель.Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что срубил шесть деревьев, после чего распилил их и планировал распорядиться древесиной по своему усмотрению, сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Следственным отделом ОМВД России по Судогодскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).