Мужчина забил отчима насмерть.

Октябрьский районный суд Владимира рассмотрит дело об убийстве пенсионера. За причинение тяжкого вреда здоровью 33-летнему владимирцу грозит 15 лет колонии.По версии следствия, в июне текущего года обвиняемый, пока его мать лечилась в больнице, приходил к ней домой и ухаживал за её сожителем, который по состоянию здоровья не мог обслуживать себя сам.«В ходе пьяной ссоры пасынок избил отчима. После того, как подозреваемый прекратил бить пожилого мужчину, они с 68-летним потерпевшим помирились и легли спать. На следующий день потерпевший умер», - пояснили в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.Душегуба арестовали. Он признался в убийстве и раскаялся в содеянном. Обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения.