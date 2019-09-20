Медицинские услуги кажутся сельским жителям настоящей роскошью.

Медицинские услуги кажутся сельским жителям настоящей роскошью. Тем временем в областной администрации уверяют, что строительство новых ФАПов, находится под личным контролем руководстваКуда обратиться за медицинской помощью? Жители села Суходол не знают. До Владимира - 9 километров, но это другой район, поэтому к врачу приходится ездить в Суздаль - за 27 километров. Когда-то здесь был свой врач, но фельдшерско-акушерский пункт закрыли.- Вот это строение, они приезжали весной, электрики, и тут же его закрыли. Проводка ужасная, крыша течет, с потолка все сыпется.Министерство здравоохранения России утвердило правила: в каждом населенном пункте, где проживают более ста жителей должен работать фельдшерско-акушерский пункт. Во Владимирской области в 16 деревнях, где проживают по 200, а то и 500 человек, таких пунктов вообще нет. Десятки действующих ФАПов работают с нарушениями, это вывод областной прокуратуры. Люди пишут жалобы во все инстанции.Сергей Рябов, житель с. Суходол: "Одни отписки. Они считают, что необходимо построить новый ФАП, но земля, которая выделена под этот ФАП, невозможно на ней построить, так как рядом находится церковь, охранная зона. И никаких больше действий нет. Даже элементарно сейчас сделать укол, я болею сахарным диабетом, просто невозможно."А это - бывший фельдшерско-акушерский пункт в селе Волосово. Здание старой больницы после ремонта "захватил" ядовитый грибок, убрать который невозможно.Зинаида Севастьяник, жительница с. Волосово: "Он уже года два не работающий, поэтому грибок разрастаться начал. Он не то, что в одном месте, он пошел по всему зданию уже разрастаться. И все, там дышать нечем уже стало. Всё- таки тепло внутри, здание топится, и он стал сильно, активно расти."Кабинет фельдшера переместили в старую школу. Временный переезд длится уже три года. ФАП расположен на втором этаже, пожилым людям тяжело подниматься по лестнице, зимой в кабинете холодно. Здесь нет условий для качественной работы врача.Ирина Темнова, фельдшер: "Если у нас принимает детский врач, мы не можем принимать взрослых, не можем делать процедуры в этот же день. Ходим по домам. У нас нет кабинета осмотра женщин, потому что просто нет кабинета. Нет воды, у нас мойдодыр с водой."Но в Волосово есть и новый ФАП, построенный по нацпроекту "Здравоохранение". По словам местных жителей, его "сколотили" за две недели, но в работу так и не запустили. По нацпроекту в регионе до конца этого года должен быть построен 21 ФАП. Сейчас ведется активное строительство лишь четырех из них, признает руководство региона. А департамент здравоохранения уверяет - цитата из пресс-релиза - до конца года объекты будут сданы. Какого качества будет выполненная работа? Вопрос открыт.Ольга Павловская, Никита Тарбеев, Александр Парфёнов, Максим Котов. "Вести-Владимир"