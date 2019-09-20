Сегодня воспитанники и сотрудники детского сада №8 в Киржаче были экстренно эвакуированы из-за подозрительного предмета, обнаруженного на
игровой площадке. Сообщается на официальном сайте администрации города.
Сегодня воспитанники и сотрудники детского сада №8 в Киржаче были экстренно эвакуированы из-за подозрительного предмета, обнаруженного на
игровой площадке. Сообщается на официальном сайте администрации города.
В 7.44 работники во время утреннего приема детей обнаружили чемодан. Согласно инструкции руководителем детсада были оповещены все оперативные службы, до прибытия которых проведена эвакуация . В 8.00 прилегающие к детскому учреждению улицы были оцеплены сотрудниками полиции, проведено оповещение и эвакуация местных жителей из близлежащих домов. К проверке подозрительного постороннего предмета привлекались кинологические расчеты и служба разминирования УМВД России по Владимирской области. В 12.20 чемодан обследован кинологами и взрывотехниками. Установлено, что посторонний предмет угрозы не представляет. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия.