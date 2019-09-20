Сегодня воспитанники и сотрудники детского сада №8 в Киржаче были экстренно эвакуированы из-за подозрительного предмета, обнаруженного на игровой площадке. Сообщается на официальном сайте администрации города.

Сегодня воспитанники и сотрудники детского сада №8 в Киржаче были экстренно эвакуированы из-за подозрительного предмета, обнаруженного наигровой площадке. Сообщается на официальном сайте администрации города.В 7.44 работники во время утреннего приема детей обнаружили чемодан. Согласно инструкции руководителем детсада были оповещены все оперативные службы, до прибытия которых проведена эвакуация . В 8.00 прилегающие к детскому учреждению улицы были оцеплены сотрудниками полиции, проведено оповещение и эвакуация местных жителей из близлежащих домов. К проверке подозрительного постороннего предмета привлекались кинологические расчеты и служба разминирования УМВД России по Владимирской области. В 12.20 чемодан обследован кинологами и взрывотехниками. Установлено, что посторонний предмет угрозы не представляет. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия.