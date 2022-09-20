Их мощность будет составлять по 40 тысяч тонн ТКО ежегодно.

Во Владимирской области продолжается строительство двух мусоросортировочных комплексов на 80 тысяч тонн. Об этом рассказали в департаменте природопользования и охраны окружающей среды.Возведение объектов за счёт внебюджетных средств объектов ведут компании «ЭКО холдинг» и «Экологис». Готовность на мусоросортировочном комплексе «Муром» составляет 24% , на «Камешково-2» – 61%. Каждый будет сортировать до 40 тысяч тонн отходов ежегодно.Ожидается, что к 2024 году в 33-ем регионе на переработку будет отправляться 60% отходов, а на утилизацию – 36%.