Полицейские нашли злоумышленника. Фигурант признался в совершении афёры. Его арестовали.

В Суздальском районе осудят жителя Татарстана, который обвиняется в мошенничестве. Подробностями уголовного дела поделились в УМВД по Владимирской области.Летом в полицию обратился местный житель, сообщивший о хищении у него более 120 тысяч рублей. Потерпевший пытался купить стройматериалы через популярный сайт объявлений. Он связался с продавцом. Обсудив условия доставки, покупатель перевёл оговорённую сумму. Товара мужчина так и не дождался, а продавец пропал.Полицейские нашли злоумышленника. Фигурант признался в совершении афёры. Его арестовали.Материалы дела переданы в суд для рассмотрения.