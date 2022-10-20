Не только просрочка, но и фальсификат. Активисты «Народного контроля» получили протокол...

Не только просрочка, но и фальсификат. Активисты «Народного контроля» получили протокол лабораторных исследований сливочного масла из магазина «Светофор».Напомним, общественники в начале ноября проверили владимирский магазин «Светофор» на улице 1-ая Пионерская в рамках федерального проекта по контролю за ценами и качеством продукции. Помимо мясных полуфабрикатов в рваных упаковках, колбасы без даты производства и множества товаров без ценников, активисты Единой России обнаружили сливочное масло по подозрительно низкой цене и с истёкшим сроком годности. Лабораторные исследования выявили полное отсутствие в нем молочного жира. То есть это фальсификат.Дмитрий Семёнов, координатор проекта «Народный контроль» «Единой России»:- На ценнике было написано, что продукт без заменителя молочного жира, согласно протоколу мы увидели, что это не так. Соответственно проектом будут направлены обращения в прокуратуру города Владимира и в управление Роспотребнадзора по Владимирской области.