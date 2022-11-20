Строили-строили и, наконец, построили. Обитателей Владимирского экзотариума и их хозяина можно...

Строили-строили и, наконец, построили. Обитателей Владимирского экзотариума и их хозяина можно поздравлять с новосельем. Там появились новые квартиры-вольеры и, конечно, новые жители. Давайте знакомиться.Пушистые, лохматые, гремучие, крикливые и ядовитые, звери с разными характерами живут под одной крышей. Александр Безруков с детства мечтал быть директором зоопарка.Александр Безруков, владелец Владимирского экзотариума:- Был в Нижнем Новгороде, сходил там в экзотариум, купил одну змею, вторую. Потом ознакомился с историей создания Тульского экзотариума и загорелся идеей, так как у нас в городе нет ни зоопарка, ничего вообще, связанного с животными, стационарного, даже в области нет. Я загорелся идеей, что это надо сделать.У Александра проживает около 80 разнообразных представителей фауны, большинство выкуплены у нерадивых хозяев. Всем нужны внимание и уход. С виду грозный, кайман Витя на самом деле - обидчив и раним. Расстроить аллигатора может даже неправильная сервировка или случайное касание. Витя в таких случаях объявляет бойкот и уходит под воду.- Опа! Ну все, расстроился, видите - не захотел есть. Витя! Ну все, у Виктора сегодня нет настроения.Витя - старожил экзотариума. Еще когда проект только задумывался, Александр планировал покупку крокодила. А потом ему приснилось, как он ловит кайманов. Сон - в руку.Александр Безруков, владелец Владимирского экзотариума:- Я его купил через знакомых, с Питера мне его отправили совсем маленького, он был сантиметров 15, наверное, в длину.Кайманы значительно меньше крокодилов и, в отличие от своих сородичей, предпочитают питаться более мелкой пищей. У них даже челюсти устроены иначе.А это - Вениамин. Или ласково - Веник. Трехмесячная звезда экзотариума. Скандалист и попрошайка приехал из Суздаля, ласковый, как кот, и любит, когда чешут за ушкам и брюшко. Несмотря на вредный характер, есть хочет почти всегда и только что-то вкусное.Александр Безруков, владелец Владимирского экзотариума:- Очень много продуктов, которые Веня любит, но любит только одну часть из них. Например, вот этот салат, из горшочков он съедает не полностью, он тоже оставляет вот эти вот стебли, которые горчат. Он их не любит.Нутрии на территории России появились давно, в советское время они были очень популярны и их разводили в домашнем хозяйстве, как кроликов. Из меха этого грызуна изготавливали шубы и шапки, а мясо употребляли в пищу. Теперь же они стали не такими популярными, но найти их на Владимирской земле можно.Думали, какого взять грызуна, чтоб можно было детям давать покормить. У нас, в принципе, все животные питаются порционно, как бы ограниченно, и нет никого крупного, такого, кто может съесть много и кого безопасно кормить. И вот взяли нутрию.Александр говорит, нутрия - идеальное домашнее животное. В особом содержании они не нуждаются, главное - устраивать животному ежедневные заплывы в ванной.Александр Безруков, владелец Владимирского экзотариума:- Привыкает, то есть на имя приходит, очень контактным становится, привыкает. Просто у нас Веня очень характерный.А этот горячий парень - варан Копатыч. Точка прогрева у этой большой ящерицы 80 градусов, поэтому, чтобы завести такое животное дома, придется потратиться на электричество.Александр Безруков, владелец Владимирского экзотариума:- Он там греется, после того как плотно покушает. Большую часть времени он находится под ультрафиолетовой лампой. Тоже для пустыни специально с большим количеством ультрафиолета выделяемым.В естественной среде вараны могут питаться змеями и другими ящерицами. В домашних условиях многие кормят их мышами, но это не совсем правильно. Мыши очень калорийные, варан может излишне поправиться. В экзотариуме основу рациона Копатыча составляют разнообразные жучки и ротаны.- Каждое кормление он должен бегать за едой. Чтобы у него сформировалось, что ее надо сначала догнать, а потом только съесть.У Копатыча очень спокойный характер, в отличии от Вени, и более плотный график. В течение дня ему нужно успеть поспать, поесть и порыть. В компании он не нуждается, настоящий интроверт.Александр Безруков, владелец Владимирского экзотариума:- Ему еды дашь, и вот он пошел обратно валятся на свои камни. Ничего ему не нужно, мы что-то съели и отдыхать. Очень важно давать им рыть, как раз вот это слой грунта плотный я ему сделал, чтоб он мог копаться, потому что в природе они роют.Несмотря на все трудности, с которыми сталкивается экзотариум, Александр продолжает развивать свое любимое дело и не опускает руки. Он надеется, что со временем Владимирский экзотариум станет заметной достопримечательностью.Ангелина Свищ, Александр Чунаев. “Вести-Владимир”