Самые главные новости к этому часу:
Важные объекты.
- От реконструкции Ковровской районной...
Самые главные новости к этому часу:
Важные объекты.
- От реконструкции Ковровской районной больницы до открытия горнолыжного спуска во Владимире. Итоги рабочей поездки губернатора.
Под грифом "Секретно".
- Уникальные свидетельства советской эпохи. Какие документы рассекретил владимирский госархив?
Рейс добра.
-Новогодний рейс на Донбасс. В Докучаевск сегодня отправились Дед Мороз и Снегурочка. Какие подарки везут детям?