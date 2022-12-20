Самые главные новости к этому часу: Важные объекты. - От реконструкции Ковровской районной...

Самые главные новости к этому часу:Важные объекты.- От реконструкции Ковровской районной больницы до открытия горнолыжного спуска во Владимире. Итоги рабочей поездки губернатора.Под грифом "Секретно".- Уникальные свидетельства советской эпохи. Какие документы рассекретил владимирский госархив?Рейс добра.-Новогодний рейс на Донбасс. В Докучаевск сегодня отправились Дед Мороз и Снегурочка. Какие подарки везут детям?