По билету он сможет посетить один из следующих спектаклей: «Александр. Прибытие в Каракорум» (26 января); «Король Лир» (2 февраля); «Пять вечеров» (3 февраля); «Доходное место» (5 февраля).

Департамент здравоохранения и Владимирский академический театр драмы проводят акцию для жителей, которые решили вакцинироваться от коронавируса. Каждый желающий, который приведёт с собой на прививку ещё пять человек, получит контрамарку на два лица.По бесплатному билету он сможет посетить один из следующих спектаклей: «Александр. Прибытие в Каракорум» (26 января); «Король Лир» (2 февраля); «Пять вечеров» (3 февраля); «Доходное место» (5 февраля).Напомним, что с 17 декабря в здании учреждения открылся центральный пункт иммунизации от Covid-19. Он работает: с 07:00 до 22:00 по будням и с 10:00 до 16:00 по выходным.