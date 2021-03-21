Пожарные не дали огню распространиться и потушили пламя на площади 72 квадратных метра.

В Гусь-Хрустальном загорелась крыша цеха по производству гипсовых изделий.Вечером 20 марта 21-10 на пульт дежурного ГУ МЧС России по Владимирской области поступил сигнал о пожаре. В Гусь-Хрустальном на улице Калинина полыхало производственное здание.По прибытию пожарных наблюдался дым из-под кровли металлического ангара, в котором располагается цех по производству гипсовых изделий. Воспламенилась обрешётка крыши.Пожарные не дали огню распространиться и потушили пламя на площади 72 квадратных метра.По информации пресс-службы МЧС, погибших и пострадавших нет. Для ликвидации происшествия привлекалось 5 единиц техники, 14 человек личного состава.