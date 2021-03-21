Туризм, к сожалению, сегодня не считается серьезным основанием для въезда в страны Европы.

Туризм, к сожалению, сегодня не считается серьезным основанием для въезда в страны Европы. Исключения- срочные семейные обстоятельства, лечение или работа-учебы. Пока в Европе действуют очень жесткие ограничения. Только что из Германии вернулся владимирский богатырь Александр Лысенко, вот как он прокомментировал ситуацию Вестям.Александр Лысенко, чемпион мира по силовому экстриму:- Европа очень сейчас закрыта, ни кафе ..ничего там не работает, мы прилетели- все закрыто, везде маски-маски..., везде штрафы..00.49 -01.04. какое-то мероприятие ..снимают на камеру...попался человек без маски плохо ему будет..там даже тренировки в масках провдодят..маски- маски эти надоели...Маска строго-обязатальна и в Дубай, откуда Александр и прилетел в Европу. За отсутствие маски в публичных местах или за ее неправильное ношение штраф на сегодня до 3 тысяч дирхамов- около 65 тыс рублей. Прилетев в ОАЭ нужно предьявить тест на ковид, результат теста должен быть строго на английском или арабском. И это должен быть бумажный вариант с печатью. В здании аэропорта вы должны сделать второй бесплатный тест. Рестораны и торговые центры работают. Температура сейчас в Арабских Эмиратах около 30. Но как Александр признался. гуляя по заснеженному родному Владимиру, жара быстро надоедает. А вот посмотреть было на что.Александр Лысенко, чемпион мира по силовому экстриму:- Город контрастов , как у нас, соответственно если есть небоскребы, зеркальные, отхезжаешь 200 метров то там не захолустье, но...дома обычных рабочих.. Сходить интересно " Ла Перла" шоу, водное, программа, с 03.46- Можно съездить на сафари..сафари двух видов есть..на джипах..покататься на верблюдах или баги, только не поэкстремалишь- едешь за инструктором.