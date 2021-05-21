ВТБ Лизинг предлагает при разработке мер господдержки особое внимание уделять ESG-повестке. В первую очередь сегодня нуждаются в совершенствовании программы субсидирования газомоторной ..

ВТБ Лизинг предлагает при разработке мер господдержки особое внимание уделять ESG-повестке. В первую очередь сегодня нуждаются в совершенствовании программы субсидирования газомоторной техники, модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях, льготного лизинга в сфере цифровой экономики. С рядом инициатив выступил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер в ходе 10-го съезда Объединенной лизинговой ассоциации.«Необходимо, чтобы государственная поддержка расходовалась эффективно и была направлена на решение важных экологических и социальных задач, развитие комфортной среды в нашей стране. Для этого программы субсидирования должны быть комплексными, состоять не только из субсидий на приобретение техники, но в первую очередь из набора инструментов, стимулов и преференций для создания эффективных производств такой техники в России. Особенно важно такой подход применять для решения задач ESG-повестки, которая сегодня становится все актуальнее», - отметил Дмитрий Ивантер.В качестве примера в докладе он рассмотрел программы по газомоторной технике, которые работают с 2014 года. Их бюджет в 2020-2022 гг. – по 3,3 млрд руб. ежегодно. Субсидии предоставляются как скидка на покупку транспортного средства, которая компенсируется производителю. Она может достигать 3,4 млн руб. по единице техники. Цель программ - создать современную газомоторную инфраструктуру в стране. Согласно Транспортной стратегии России, к 2030 году доля автопарка с двигателями на альтернативных видах топлива (в первую очередь речь идет о газомоторном) должна составить минимум 49%. К настоящему моменту это менее 3%, 97% транспорта работает на традиционном топливе. И с 2014 г. пропорция почти не изменилась. Причины в том, что в России отсутствуют высокотехнологичные производства такой техники и удобная масштабная инфраструктура для ее использования в виде заправочных станций.Для решения важной экологической задачи перехода на альтернативное топливо предлагается проработать механизмы налоговых льгот и лизинговых субсидий для инвестиций в новое современное производство экологичного транспорта. Также для достижения цели необходимо снизить стоимость и длительность сертификации авто для производителей, оптимизировать процедуры переоформления документов для конечных потребителей и кратно увеличить число заправочных станций.Также важно создавать условия для развития производств отечественного IT-оборудования через разработку комплекса мер. Эффективность работы программы льготного лизинга в сфере цифровой экономики также ограничена небольшим числом таких производителей сегодня. В пересмотре и комплексных подходах нуждаются и другие программы господдержки через лизинг, отметил Ивантер. Статьей 36 федерального закона N 164-ФЗ о мерах государственной поддержки лизинговой деятельности предусмотрено более 12 инициатив, но сейчас активно реализуется лишь половина из них.