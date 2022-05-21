Новую прогулочную зону открыли в парке Дружба Владимира. Это кольцевой экомаршрут Тропа Дружбы...

Новую прогулочную зону открыли в парке "Дружба" Владимира. Это кольцевой экомаршрут "Тропа Дружбы" протяженностью в 6 км со своим куар-кодом. Мы о новой локации рассказывали - посмотрите на нашем сайте. Завтра, кстати, по маршруту можно прогуляться с пользой для природы - принять участие в субботнике и навести порядок в лесопарковой зоне. Всех желающих приглашают в воскресенье в 10 утра.Ну а где еще можно с пользой провести эти выходные?- Были ли вы в Киржаче в музее ледниковых камней или в Гороховце в музее технической мысли Марфа-посадница, а заглядывали когда-нибудь во Владимирский музей ложки? Не пропустите масштабное культурное событие этой субботы - Ночь музеев. Очень насыщенные предложения во всех музеях региона - и муниципальных , и частных. Перечислить все невозможно. Советуем выбрать город, открыть сайты местных музеев и составить свою культурную афишу. Бесплатные локации - после 18 ч.-Знаковое событие для российского футбола. Во Владимире стартует Первенство среди лучших школ ЦФО - турнир юношеской футбольной лиги "Центр". Для мальчишек - шанс проявить себя , а у тренерского состава - возможность рассмотреть будущих звезд большого футбола. В дебютном для "Центра" сезоне судьбу медалей разыграют 18 команд из 16 регионов. Нашу область представляют две команды - СШОР по футболу г. Владимира и СК Муром. Сегодня владимирцы первыми сыграют с командой из Химок. И мы, конечно, призываем зрителей поболеть за наших! Начало в 14 ч на стадионе Торпедо.- Во Владимире начинаются большие гастроли питерского театра "ТриЧетыре" . На сцене владимирского театра кукол сегодня и завтра пройдут показы спектаклей "Сказки для мам" и "Волшебное кольцо" , который удостоен высшей театральной премии за лучшую сценографию в театре кукол. Начало спектаклей сегодня в 10 и 13 ч.- Завтра владимирцы могут познакомиться с творчеством артистов из Донецкой Народной Республики. В областной филармонии в 13 ч выступит Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца "Донбасс" - неоднократный лауреат престижных международных фестивалей. Творчество коллектива очень яркое и многонациональное . Напомню , что в ДНР живут представители более 100 народностей. В этом году ансамбль отмечает свое 85 летие. И в ознаменование этого события проходит его юбилейный тур по городам РФ.