В нашем регионе от ядовитого растения больше всего страдают земли в четырёх районах.
В нашем регионе от ядовитого растения больше всего страдают земли в четырёх районах.
Масштабы бедствия
С начала года борщевик Сосновского оккупировал более 30 га владимирских земель – такую цифру приводят специалисты Россельхознадзора. Ядовитое растение можно встретить по всей области, но больше всего от него пострадали территории сельхозназначения в Александровском, Вязниковском, Петушинском и Гусь-Хрустальном районах.
– Площадь земель сельскохозяйственного назначения, на которых растёт опасный сорняк, быстро увеличивается. Борщевик стремительно осваивает необрабатываемые участки полей и берега водоёмов. Это растение, сок которого вызывает сильнейшие ожоги на коже, достигает высоты 3-4 метра и даёт много зелёной массы, – уточнили в надзорном ведомстве.
На борьбу с борщевиком власти выделяют немалые средства, эта сумма может варьироваться в зависимости от масштабов бедствия. Например, в этом году заложили порядка 20 млн руб.
– Наша задача – максимально эффективно провести эту работу. И когда мы говорим об эффективности, нужно понимать, что работать необходимо комплексно – как механическим методом, так и химическим, – рассказала руководитель регионального Россельхозцентра Марина Олимова.
Бороной и химией
В первом случае речь идёт о тракторе с дисковой бороной. Кстати, сейчас используют технику российского производства. С помощью этого агрегата можно обрабатывать участки, заросшие не только травой, но и кустарниками. Борона подрезает и переворачивает борщевик. Несмотря на то что сорняк продолжает расти, его корневая система повреждается и становится более уязвимой. И тогда после обработки химическими средствами погибает вовсе. Такой способ особенно эффективен на больших площадях.
Там, где техника проехать не может, в ход идут только химикаты. Первый этап обработки гербицидами проходит в начале весны, когда борщевик ещё не зацвёл. Как правило, это конец апреля – начало мая. И обязательно должен быть второй этап, поскольку почва содержит огромное количество семенного материала. Процедуру необходимо повторять несколько лет подряд.
– Поскольку мы работаем на земле, расположенной возле приусадебных участков, большое внимание уделяем тому, чтобы препараты не попали на личные подсобные хозяйства жителей. Хотя, если соблюдены все требования, здоровью животных, людей и пчёл гербицид не повредит, – заверила Марина Олимова.
Источник бед
Несмотря на активные меры и выделяемые на них немалые средства, борщевика в нашем регионе меньше не становится. В 2016 году, когда его внесли в реестр сорных растений, борщевиком заросло 1,8 тыс. га владимирских земель. К 2018 году сорняк занимал уже 2,4 тыс. га, к 2020 году – 3 тыс. В 2023-м эта цифра увеличилась до 3500 га.
Самые большие проблемы возникают на территориях, где прекратили своё существование сельхозпредприятия, уверены в министерстве сельского хозяйства региона:
– Борщевик заходит туда, откуда уходит человек и прекращает свою сельскохозяйственную деятельность. Борьба с сорняком не сводится только к его искоренению, нужно решать вопрос залежных земель, тогда и проблема с зонтичными будет решаться.
Кстати, в области в этом году планируют ввести в оборот
12 тыс. га.
Мнение эксперта
Министр сельского хозяйства Владимирской области Олег Пугаев:
– Вопрос борьбы с этим злостным сорняком не теряет своей актуальности. Неслучайно государство на их решение тратит миллиарды рублей. Во-первых, борщевик создаёт серьёзные проблемы сельхозпроизводителям, во-вторых, эфирные масла растения наносят вред человеку, вызывая на коже сильнейшие ожоги. Поэтому уже 1 сентября ожидаем изменений в Земельном кодексе. Новые правила ужесточат требования по борьбе с зонтичным.