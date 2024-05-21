В нашем регионе от ядовитого растения больше всего страдают земли в четырёх районах.

В нашем регионе от ядовитого растения больше всего страдают земли в четырёх районах.Масштабы бедствияС начала года борщевик Сосновского оккупировал более 30 га владимирских земель – такую цифру приводят специалисты Россельхознадзора. Ядовитое растение можно встретить по всей области, но больше всего от него пострадали территории сельхозназначения в Александровском, Вязниковском, Петушинском и Гусь-Хрустальном районах.– Площадь земель сельскохозяйственного назначения, на которых растёт опасный сорняк, быстро увеличивается. Борщевик стремительно осваивает необрабатываемые участки полей и берега водоёмов. Это растение, сок которого вызывает сильнейшие ожоги на коже, достигает высоты 3-4 метра и даёт много зелёной массы, – уточнили в надзорном ведомстве.На борьбу с борщевиком власти выделяют немалые средства, эта сумма может варьироваться в зависимости от масштабов бедствия. Например, в этом году заложили порядка 20 млн руб.– Наша задача – максимально эффективно провести эту работу. И когда мы говорим об эффективности, нужно понимать, что работать необходимо комплексно – как механическим методом, так и химическим, – рассказала руководитель регионального Россельхозцентра Марина Олимова.Бороной и химиейВ первом случае речь идёт о тракторе с дисковой бороной. Кстати, сейчас используют технику российского производства. С помощью этого агрегата можно обрабатывать участки, заросшие не только травой, но и кустарниками. Борона подрезает и переворачивает борщевик. Несмотря на то что сорняк продолжает расти, его корневая система повреждается и становится более уязвимой. И тогда после обработки химическими средствами погибает вовсе. Такой способ особенно эффективен на больших площадях.Там, где техника проехать не может, в ход идут только химикаты. Первый этап обработки гербицидами проходит в начале весны, когда борщевик ещё не зацвёл. Как правило, это конец апреля – начало мая. И обязательно должен быть второй этап, поскольку почва содержит огромное количество семенного материала. Процедуру необходимо повторять несколько лет подряд.– Поскольку мы работаем на земле, расположенной возле приусадебных участков, большое внимание уделяем тому, чтобы препараты не попали на личные подсобные хозяйства жителей. Хотя, если соблюдены все требования, здоровью животных, людей и пчёл гербицид не повредит, – заверила Марина Олимова.Источник бедНесмотря на активные меры и выделяемые на них немалые средства, борщевика в нашем регионе меньше не становится. В 2016 году, когда его внесли в реестр сорных растений, борщевиком заросло 1,8 тыс. га владимирских земель. К 2018 году сорняк занимал уже 2,4 тыс. га, к 2020 году – 3 тыс. В 2023-м эта цифра увеличилась до 3500 га.Самые большие проблемы возникают на территориях, где прекратили своё существование сельхозпредприятия, уверены в министерстве сельского хозяйства региона:– Борщевик заходит туда, откуда уходит человек и прекращает свою сельскохозяйственную деятельность. Борьба с сорняком не сводится только к его искоренению, нужно решать вопрос залежных земель, тогда и проблема с зонтичными будет решаться.Кстати, в области в этом году планируют ввести в оборот12 тыс. га.Мнение экспертаМинистр сельского хозяйства Владимирской области Олег Пугаев:– Вопрос борьбы с этим злостным сорняком не теряет своей актуальности. Неслучайно государство на их решение тратит миллиарды рублей. Во-первых, борщевик создаёт серьёзные проблемы сельхозпроизводителям, во-вторых, эфирные масла растения наносят вред человеку, вызывая на коже сильнейшие ожоги. Поэтому уже 1 сентября ожидаем изменений в Земельном кодексе. Новые правила ужесточат требования по борьбе с зонтичным.