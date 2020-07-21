21.07.2020

2020-07-21 10:00:04

Во Владимирской области за сутки подтверждено еще 37 случаев коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 21 июля 2020 года лабораторно подтверждено 37 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией

7 - в Муромском районе

7 - в Ковровском районе

3 - в Петушинском районе

3 - в г. Владимире

3 - в Александровском районе

3 - в Меленковском районе

3 - в Юрьев-Польском районе

3 - в Собинском районе

2 - в Вязниковском районе

1 - в Кольчугинском районе

1 - в Суздальском районе

1 - в Гусь-Хрустальном районе

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 5298 случаев заболевания

914 - в г. Владимире

774 - в Гусь-Хрустальном районе

633 - в Петушинском районе

467 - о. Муром

406 - в Александровском районе

411 - в Ковровском районе

303 - в Собинском районе

277 - в Вязниковском районе

241 - в Юрьев-Польском районе

190 - в Кольчугинском районе

156 - в Судогодском районе

128 - в Киржачском раойне

120 - в Меленковском районе

89 - в Суздальском районе

75 - в Камешковском районе

47 - в г. Радужном

35 - в Селивановском районе

32 - в Гороховецком районе

Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.