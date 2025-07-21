Обход Камешково закончили ремонтировать. Рабочие обновили асфальт на 4-километровом участке, рассказали в пресс-службе правительства области. Специалисты выполнили фрезерование, укладку

Обход Камешково закончили ремонтировать. Рабочие обновили асфальт на 4-километровом участке, рассказали в пресс-службе правительства области. Специалисты выполнили фрезерование, укладку нового асфальтобетонного покрытия площадью более 24 000 квадратов, а также щебнем укрепили обочины вдоль трассы. За шесть месяцев в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» работы были проведены на 12 участках общей протяжённостью 25,5 км, сообщает Минтранс