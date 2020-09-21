Во Владимире под суд пойдут двое мужчин и женщина. Их обвиняют в убийстве сопряженном с разбоем, краже, а также сокрытии особо тяжкого преступления. По версии следствия, мужчины убили бабушку

Во Владимире под суд пойдут двое мужчин и женщина. Их обвиняют в убийстве сопряженном с разбоем, краже, а также сокрытии особо тяжкого преступления. По версии следствия, мужчины убили бабушку обвиняемой ради денег. История произошла в июле прошлого года. Как установили следователи, мужчины нуждались в деньгах и решили попросить 20 тысяч рублей у своей знакомой. Один