В школах и детсадах Владимира включили отопление. О начале отопительного сезона в областной столице отчиталась мэрия. Чиновники отмечают, на утро 21 сентября батареи потеплели в 10-ти

В школах и детсадах Владимира включили отопление. О начале отопительного сезона в областной столице отчиталась мэрия. Чиновники отмечают, на утро 21 сентября батареи потеплели в 10-ти общеобразовательных школах и 42-х детских садах. В остальных учреждениях образования города подключение к теплу планируется завершить к середине недели даже несмотря на то, что синоптики прогнозируют возращение бабьего лета