Смертельное ДТП у поворота на аэропорт Семязино. Вечером 20 сентября на федеральной трассе М-7 в черте Владимира сбили пешехода. 37-летний водитель «Хендая» наехал на человека, когда тот

Смертельное ДТП у поворота на аэропорт Семязино. Вечером 20 сентября на федеральной трассе М-7 в черте Владимира сбили пешехода. 37-летний водитель «Хендая» наехал на человека, когда тот перебегал дорогу в неразрешенном месте. Видимость была плохая – шел дождь, и водитель не заметил пешехода. От полученных травм перебегавший трассу скончался на месте. На момент ДТП личность