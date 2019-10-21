Из-за этого они сбежали из дома

В Вязниках вынесли приговор 25-летней местной жительнице, обвиняемой в истязании своей 6-летней дочки. В стадии рассмотрения также находится уголовное дело бабушки детей, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.В августе в полицию поступило сообщение о том, что из дома ушли 6-летние дети. Сотрудники органов в кратчайшие сроки нашли детей дома у их отца. В последствии выяснилось, что дети ушли из дома из-за «недозволенных методов воспитания», применяемых их мамой и бабушкой. Только за июль родители неоднократно избивали и унижали детей, что подтвердило исследование экспертов, нашедших на теле детей кровоподтёки.Женщина, воспитывающая двух детей, осознала противоправность своего поведения, а в суде заверила, что такого больше никогда не повторится. Вязниковский городской суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на один год. Уголовное дело в отношении 43-летней бабушки детей находится в стадии рассмотрения.