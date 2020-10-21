В ходе осмотра квартиры оперативники обнаружили ещё две аналогичные купюры, которые были изъяты.

В середине сентября в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру поступили сообщения об обнаружении в магазине и одном из развлекательных заведений областного центра фальшивых купюр номиналом 5000 рублей.Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД в результате успешно проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в хранении и сбыте поддельных денег задержаны 24 и 43-летний жители соседнего региона. Установлено, что один из фигурантов расплатился купюрой, которую, по его словам, получил в качестве оплаты при продаже мобильного телефона. В ходе осмотра квартиры задержанного оперативники обнаружили ещё две аналогичные купюры, которые были изъяты.Подозреваемый признался, что сомневался в подлинности денег, но все же решил их сбыть. Для установления личности второго фигуранта сотрудники полиции провели масштабную розыскную работу, в том числе направили информацию в регионы возможного нахождения злоумышленника. В результате проведенных мероприятий злоумышленник был задержан на территории Рязанской области при содействии коллег из местного УМВД.Установлено, что фальшивками подозреваемый расплатился в кафе и при покупке детской игрушки в магазине.Следственным отделом СУ УМВД России по городу Владимиру в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.(Фото: Pixabay)