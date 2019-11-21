Дети войны получили официальный статус и льготы.

"Дети войны" получили официальный статус и льготы. Вступил в силу региональный закон. В категорию "дети войны" входят жители области, которым до 3 сентября 1945 года еще не исполнилось 18 лет. Таких в области свыше 100 тысяч. Инициаторами разработки регионального закона о "детях войны" и организатором его широкого общественного обсуждения стала партия "Единая Россия". К работе над документом подключились все фракции Заксобрания.Согласно закону, «дети войны» приобрели право на получение: бесплатной юрпомощи, 25-процентной компенсации на оплату услуг ЖКХ, внеочередных социальных и медицинских услуг, посещение организаций культуры вне очереди, денежной выплаты ко Дню Победы. Во второй половине декабря учреждения соцзащиты начнут вручать детям войны соответствующие удостоверения. Сейчас специалисты учреждений принимают заявления на из выдачу. Сообщает пресс-служба "белого дома".