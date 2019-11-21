Девушка нанесла погибшей 94 удара ножом

В Александрове суд признал 20-летнюю местную жительницу виновной в жестоком убийстве бабушки своего друга. Девушка нанесла погибшей 94 удара ножом.Осенью прошлого года 20-летняя жительница Александрова, предварительно употребив наркотик, пошла в гости к своему другу. Его дома не оказалось, и дверь открыла его бабушка. За чашкой чая пожилая женщина стала убеждать девушку в необходимости найти работу. Та довольно бурно на это отреагировала, схватила нож и нанесла старушке 94 ножевых ранения. 77-летняя пенсионерка скончалась в этот же день в больнице.В суде выяснилось, что двумя месяцами ранее девушка пырнула ножом отца своего приятеля. Своё поведение она объяснила неустойчивым состоянием здоровья. Александровский районный суд признал девушку виновной и назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также взыскал с неё по 1 млн рублей каждому из пострадавших.