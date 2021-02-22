К нам приедут команды из Ярославля, Москвы и Подмосковья.

Владимирцев в День защитника Отечества приглашает на спортивный праздник президент региональной федерации регби Артём Кабаков.- В программе у нас турнир по регби на снегу. К нам приедут команды из Ярославля, Москвы и Подмосковья. А еще для всех желающих мы проведем богатырские забавы. Основные участники праздника это старшеклассники и студенты владимирских вузов. Наш город будут представлять три команды - это регбийный клуб ВлГУ, регбийный клуб академии РАНХиГС и регбийный клуб «Торпедо Владимир 1».Начало спортивного праздника "Я - защитник Отечества" в полдень 23 февраля на стадионе рядом со спорткорпусом госуниверситета на проспекте Строителей.Фото