В результате их приговорили к колонии на срок от 1 года и 3 месяцев до 1,5 лет.

Во Владимире суд приговорил трёх местных жителей к реальным срокам за вымогательство 600 тысяч рублей с применением насилия.В мае 2018 года предприимчивые граждане придумали схему обогащения путём шантажа. Они выбрали себе двух жертв и обвинили их в краже франшизы на открытие круглосуточных магазинов по продаже спиртного. Забив стрелку в одном из владимирских кафе, злоумышленники предъявили потерпевшим претензии и потребовали с них 600 тысяч рублей. Кроме словесных убеждений, рэкетиры прибегли к физическим – избили владимирцев.Мужчины прикинулись, что готовы отдать требуемую сумму, а сами пошли в полицию. После передачи задатка, 300 тысяч рублей, подозреваемых задержали.Подсудимые лишь частично признали свою вину.В результате они проведут в колонии от 1 года и 3 месяцев до 1,5 лет. Осуждённых взяли под стражу в зале суда.