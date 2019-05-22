Они помогут следить за природными пожарами

Они помогут следить за природными пожарамиВо Владимирской области завершили установку видеокамер, задача которых – раннее обнаружение лесных пожаров.Напомним, сейчас мониторинг происходит тремя способами. Прежде всего, это данные из космоса с использованием системы «ИСДМ-Рослесхоз». Во-вторых, авиационный мониторинг силами региональной авиабазы. В-третьих, за обстановкой наблюдают лесничества и филиалы Владимирского лесхоза.С апреля этого года департамент лесного хозяйства внедрил новую систему мониторинга – камеры наблюдения. На их закупку, монтаж и программное обеспечение из областного бюджета выделили 16 миллионов рублей.Приобрели 30 видеокамер, которые установили на вышках во всех муниципальных районах региона, за исключением Суздальского, Юрьев-Польского и Кольчугинского районов. Схему установки видеотехники продумали так, что в их объективы попадает бо́льшая часть территории области.Камеры работают круглосуточно, обеспечивая обзор на 360 градусов и дальность видимости до 25 километров. Это оборудование умеет распозновать и отличать дым от тумана и, обнаружив возгорание в лесном массиве, в автоматическом режиме передаёт изображение диспетчеру, посылая при этом соответствующий сигнал. Помимо этого, в системе создали модуль, определяющий ближайшие к очагу возгорания силы и средства пожаротушения. Он автоматически прокладывает маршрут движения к пожару.В будущем для обмена данными эти камеры соединят также с видеосистемой, уже установленной в нацпарке «Мещёра».Ситуацию с лесными пожарами во Владимирской области оценивают как стабильную, однако специалисты находятся в режиме постоянной готовности.В 33-м регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. В этот период нельзя разводить костры в лесах в неустановленных местах, бросать горящие спички или окурки, нарушать другие правила пожарной безопасности.За нарушение предусмотрен штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.