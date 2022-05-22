По данным регионального оперштаба по коронавирусу, за сутки не зафиксировано ни одного смертельного...

По данным регионального оперштаба по коронавирусу, за сутки не зафиксировано ни одного смертельного исхода от болезни. Напомним, всего за время пандемии от коронавируса скончались 3459 жителей региона.Госпитализация потребовалась 1 человеку. Выздоровели за сутки 151 человек, заболели - 45.Фото: pixabay.com