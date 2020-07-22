Владимирская область примет III Всемирные Дельфийские игры. В белом доме подписали соглашение о сотрудничестве между региональной администрацией и Национальным Дельфийским советом России.

Владимирская область примет III Всемирные Дельфийские игры. В белом доме подписали соглашение о сотрудничестве между региональной администрацией и Национальным Дельфийским советом России. Дельфийские игры — это соревнования молодых деятелей искусства. Состязания имеют высокий статус и проходят под патронатом Совета Европы и эгидой ЮНЕСКО. В нашей области всемирные Дельфийские игры пройдут в следующем году – рассказал