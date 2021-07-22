Следственным комитетом РФ по Владимирской области возбуждены уголовные дела по фактам угонов автомобилей группой лиц по предварительному сговору.

Следственным комитетом РФ по Владимирской области возбуждены уголовные дела по фактам угонов автомобилей группой лиц по предварительному сговору.7 июля 2021 года трое подростков (среди которых было двое несовершеннолетних) проникли в салон автомобиля и попытались завести его «с толкача».В городе Кольчугино 18 июля этого года двое парней уехали на чужой машине, но не справились с управлением и съехали в кювет. После этого незадачливые угонщики скрылись с места происшествия, сообщила пресс-служба Следкома.В ходе допросов молодые люди свою вину не отрицали.Фото автора :