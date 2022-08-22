А теперь время криминальных новостей. Передаю слово Любови Клюквиной. Впереди Дежурная часть.
<a href="https://33live.ru/novosti/22-08-2022-dezhurnaya-chast-gromkie-proisshestviya-nedeli-vo-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Дежурная часть: громкие происшествия недели во Владимирской области</a> - А теперь время криминальных новостей. Передаю слово Любови Клюквиной. Впереди Дежурная часть.
[url=https://33live.ru/novosti/22-08-2022-dezhurnaya-chast-gromkie-proisshestviya-nedeli-vo-vladimirskoj-oblasti.html]Дежурная часть: громкие происшествия недели во Владимирской области[/url] - А теперь время криминальных новостей. Передаю слово Любови Клюквиной. Впереди Дежурная часть.