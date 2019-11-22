Сегодня на базе опорного университета пройдет презентация книги Крашенинникова Заповеди советского права.

Сегодня заслуженный юрист Российской Федерации, депутат Госдумы Павел Крашенинников познакомит владимирских студентов с основами советского права.Сегодня на базе опорного университета пройдет презентация книги Крашенинникова "Заповеди советского права. Очерки о государстве и праве военного и послевоенного времени". Книга повествует о том, что довелось пережить гражданам нашей страны в нелегкие сороковые - начало шестидесятых. Вторая мировая, смерть Сталина, разоблачение культа личности и уход от репрессий. Некоторые документальные свидетельства впервые увидят свет на страницах этой книги.