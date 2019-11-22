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<a href="https://33live.ru/novosti/22-11-2019-v-aleksandrovskom-priyute-prodolzhayut-gibnut-koshki.html" target="_blank">В Александровском приюте продолжают гибнуть кошки</a> - Уже без отопления, но все еще под крышей. Кошачий приют в Александрове взывает о помощи