Уже без отопления, но все еще под крышей. Кошачий приют в Александрове взывает о помощи
Уже без отопления, но все еще под крышей. Кошачий приют в Александрове взывает о помощи
По ночам температура опускается до минус десяти. Для владелицы частного приюта из Александрова Марины Кожемякиной и ее ста двадцати животных холод невыносим. В приюте нет отопления. Несколько кошек умерли.
Марина Кожемякина, владелица приюта для животных, г.Александров: «Вот тех, которых вы снимали, дети... Скакали, прыгали, играли. Из-за того, что холодно, умерло два котенка. И я ничего не смогла сделать. Я уже утопаю в слезах. Еще у меня многие старички, которые 10-12 лет вообще не болели, вообще. Сейчас все кашляют, чихают.. Невозможно.»
Напомним, Марина уже больше десяти лет выхаживает бездомных животных на собственные средства. Приют - ее единственный дом. Здание признали аварийным, а в качестве компенсации выделили полтора миллиона рублей. Купить равнозначное по площади жилье - 160 квадратных метров нереально. У Кожемякиной есть нужная сумма, чтобы заплатить за отопление. Но, по словам Марины, власти отказываются его включать - создавая безвыходную ситуацию. Пока приставы не выселяют их на улицу только из-за того, что решение об отсрочке обжалуется в суде. Марина отправила обращение в Администрацию Президента - с просьбой инициировать проверку законности вынесенного решения об изъятии земельного участка. Проверка продолжается, но она займет время. А столбик термометра опускается все ниже.
Марина Кожемякина, владелица приюта для животных, г.Александров: «Я еще раз повторяю - мне некуда переехать. Если бы нам администрация предоставила помещение, а я бы удерживала это, и не переезжала в предоставленное помещение, меня можно было бы в чем-то обвинить. Но мне выдали копейки, с которых больше трети удержали приставы - списали за долги. На эти копейки я вообще не знаю, что я могу сейчас купить.»
Марине нужна помощь волонтеров - в распространении информации, уходе за животными. Необходимы юридическая консультация, адвокаты. Теплые вещи, корма. Если вы хотите помочь приюту и спасти сто двадцать жизней братьев наших меньших - можете позвонить по телефону 7(967)010-84-33 Марина Кожемякина.
Банковские реквизиты
Сбербанк 4276 1000 1889 6131 Алена Юрьевна
Голодный телефон: 8(917) 591-83-90 (МТС)
Яндекс Кошелек: 4100 1273 3786 302 (с пометкой "приюту/на корм")
PayPal: [email protected]
, [email protected]
))