Быстрый займы, деньги до зарплаты и прочие программы, предлагаемые МФО, остаются одним из наиболее востребованных кредитных продуктов в нашей стране. Ежедневно к этому финансовому инструменту прибегают тысячи россиян.

Быстрый займы, "деньги до зарплаты" и прочие программы, предлагаемые МФО, остаются одним из наиболее востребованных кредитных продуктов в нашей стране. Ежедневно к этому финансовому инструменту прибегают тысячи россиян.Но если для кого-то подобные услуги становятся привычными помощниками в планировании трат, то для части клиентской аудитории займы в МФО превращаются в долгосрочную кабалу. В чем причина? Стоит ли , или именно вам лучше этого не делать? Давайте разберемся в ситуации, трезво оценив все за и против быстрых кредитов.Нужен ли кредит?МФО не так дотошно проверяют заемщиков, как это делает банк, то есть, берут на себя определенный риск. За этот придется платить вам – в виде повышенной процентной ставки и серьезными штрафами за просрочку платежей.Поэтому сразу подумайте о двух вещах – точно ли вам нужна вещь или услуга, на которую вы планируете взять в долг, учитывая финальный размер переплату. И точно ли у вас будет возможность отдать деньги в срок, чтобы не нарваться на пени. Если ответ на оба вопроса положительный, то, возможно, "быстрый кредит" станет тем самым полезным инструментом.Точно ли кредит в МФОКак отмечают специалисты специализированного сервиса Moneyman, "быстрые кредиты" отлично подходят в случае незапланированных и небольших трат "до зарплаты". То есть, такие кредитные программы рассчитаны на то, что человек возьмет относительно небольшую сумму и точно вернет ее, скажем, через неделю.Если же вам нужен долгосрочный кредит, да еще и на серьезную покупку, то услуги МФО вам не подойдут. Скорее всего, большую сумму вам попросту не дадут, а если дадут, то под процент, превышающий банковские предложения в несколько раз или даже десятки раз. Чтобы не попасть в сложную ситуацию с переплатой, возможно, стоит потратить время на сбор необходимого пакета документов и рассмотрение заявки банком.Всегда имейте план "Б"Брать деньги в МФО можно только при условии «железной» уверенности в своевременном возврате долга. Если вы не уверены в финансовых поступлениях к сроку очередного платежа, лучше от займа вообще отказаться. Так будет спокойнее и безопаснее.Но даже если у вас есть зарплата, если кредитная нагрузка не забирает из зарплаты более 30% свободных средств (те, которые остаются после покупки еды, медикаментов, одежды и оплаты жилья), всегда заранее узнавайте условия возможной пролонгации займа, рефинансирования и кредитных каникул. В жизни случается всякое, и лучше знать, во что вам обернется просрочка, и какими будут штрафы.Узнать условия займа на карту в одном из онлайн сервисов МФО по ссылке для сравнения .